Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus und sucht Zeugen

Trebur (ots)

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim sucht nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Trebur nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 17 Uhr am vergangenen Mittwoch (01.03.) und 19 Uhr am Samstag (04.03.) verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter durch eine aufgehebelte Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen in der Marie-Curie-Straße. Bei ihrem Beutezug hatten sie es nach bisherigen Erkenntnissen auf Schmuck abgesehen, mit dem sie im Anschluss unerkannt das Weite suchten. Das Kommissariat 21/22 hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Zusammenhang aufgefallen? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

