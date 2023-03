Gorxheimertal (ots) - Im Zeitraum zwischen 18.00 und 19.30 am Sonntag (05.03.), beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer zwei in der Hauptstraße geparkte Fahrzeuge. An dem Opel und dem Fiat wurden jeweils die Außenspiegel beschädigt. Es entstand ein Schaden von insgesamt rund 1400 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. An der ...

