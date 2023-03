Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gorxheimertal-Trösel: An zwei Autos Spiegel abgefahren und geflüchtet

Gorxheimertal (ots)

Im Zeitraum zwischen 18.00 und 19.30 am Sonntag (05.03.), beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer zwei in der Hauptstraße geparkte Fahrzeuge. An dem Opel und dem Fiat wurden jeweils die Außenspiegel beschädigt. Es entstand ein Schaden von insgesamt rund 1400 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

An der Unfallstelle wurde der Außenspiegel des unbekannten Fahrzeugs aufgefunden. Nach den ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen silberfarbenen BMW bzw. BMW Mini. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/9405-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell