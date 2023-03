Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls

1.000 Euro Sicherheitsleistung erhoben

Raunheim (ots)

Ein 40 Jahre alter Mann und seine 42-jährige Begleiterin müssen sich nach ihrer Festnahme am Samstagabend (04.03.) in einem Verfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten. Gegen 20.30 Uhr wurde das Duo durch Mitarbeiter eines Marktes in der Flörsheimer Straße dabei beobachtet, wie sie Alkoholika und Wurstwaren im Wert von rund 80 Euro entwenden wollten. Als die beiden durch den Ladendetektiv und den Marktleiter angesprochen wurden, wehrten sie sich durch Schlagen und Kratzen. Dem 40-Jährigen gelang zunächst die Flucht. Er kam später jedoch wieder zurück und wurde wie die 42 Jahre alte Raunheimerin vorläufig festgenommen. Die beiden Zeugen wurden durch den Widerstand des Duos leicht verletzt. Da der Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro zur Sicherung des Verfahrens erhoben. Gegen die beiden wurde Strafanzeige erstattet.

