Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln/Venne: Mehrere Einbrüche in Rohbauten im Neubaugebiet - Polizei sucht Zeugen

Ostercappeln (ots)

In der Zeit von Mittwochnachmittag (16:45 Uhr) bis Donnerstagmittag (12:45 Uhr) verschafften sich Unbekannte in dem Neubaugebiet "Tiefer Weg" in Venne zu mehreren Rohbauten und Baucontainern gewaltsam Zutritt. Aus den Gebäuden stahlen die Täter Werkzeuge und flüchteten damit in unbekannte Richtung.

Die Polizei Bohmte bittet Bürger, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, sich unter 05471/9710 zu melden.

