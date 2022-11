Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: 13-Jähriger kann sich nach Unfall nicht erinnern - Zeugen gesucht

Bersenbrück (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 07:45 Uhr befuhr ein 13-Jähriger mit seinem Fahrrad die "Bramscher Straße" aus Richtung des Aldi Marktes in Richtung Ravensberg Schule. Auf seinem Schulweg wird der Junge aus Bersenbrück Opfer eines Verkehrsunfalles. Der Junge wurde schwer verletzt und kann sich an den Unfall nicht erinnern. Bisher sind keine Zeugen oder weitere mögliche Unfallbeteiligte bekannt.

Die Polizei Bersenbrück bitten Zeugen, die den Unfallhergang aufklären können, sich unter 05439/9690 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell