POL-FR: Rheinfelden: Tasche aus Fahrzeug gestohlen

Freiburg (ots)

Aus einem unverschlossen Citroen wurde am Samstag, zwischen 14.20 Uhr und 14.35 Uhr eine Handtasche der Marke "Chanel" gestohlen. Das Fahrzeug war auf einem Discounter-Parkplatz in der Güterstraße geparkt. In der Tasche befanden sich unter anderem ein IPhone 14 Pro sowie ein höherer Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen.

