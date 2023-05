POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 23.05.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Geldbörsen gestohlen++Schmiedeamboss entwendet++

Detern/Hesel - Geldbörsen gestohlen

Am Samstagnachmittag wurden zwei Kundinnen in Lebensmittelmärkten in Detern und Hesel Geldbörsen gestohlen. Gegen 15.30 Uhr verwickelten zwei Frauen eine 83-Jährige in einem Lebensmittelmarkt im Gasteweg in Detern im Bereich der Gemüseabteilung in ein Gespräch. Aus der im Einkaufswagen abgelegten Handtasche entwendeten die Frauen die braun-bordeauxfarbene Ledergeldbörse der Dame und erbeuteten so eine dreistellige Summe Bargeld. Die beiden Täterinnen sollen beide etwa 165 cm groß gewesen sein. Eine Täterin wird auf 20 bis 25 Jahre geschätzt und trug lange, schwarze Haare, welche zu einem Zopf gebunden waren. Die Frau war schwarz gekleidet und trug Flip Flops. Die zweite Täterin soll etwa 45 Jahre alt sein und hatte dunkelbraune Haare. Sie war mit einem grünen Pullover, einer blauen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet und trug einen Rucksack bei sich. In Hesel kam es gegen 14.30 Uhr in einem Discounter in der Straße Im Brink zu einer ähnlichen Tat. Hier wurde einer 67-jährigen Frau eine grüne Ledergeldbörse aus der Handtasche entwendet, welche sie über der Schulter trug. Im Bereich des Obststandes soll sich der 67-Jährigen eine etwa 40 Jahre alte Frau genähert haben, welche korpulent war und die Haare zu einem Dutt gebunden hatte. Die Frau trug einen dunklen Pullover oder eine Strickjacke. In der Geldbörse befanden sich eine zweistellige Bargeldsumme, Bankkarten und eine Versichertenkarte. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Midlum - Schmiedeamboss entwendet

Vom Gelände einer ehemaligen Landmaschinenwerkstatt und Tankstelle in Jemgum-Midlum wurde bereits am 17.05.2023 gegen 19:00 Uhr ein dort gelagerter schwerer Schmiedeamboss entwendet. Der Amboss wiegt etwa 150 bis 180 kg. Zeugen beobachteten zur Vorfallszeit einen Transporter einer Fahrzeugvermietung sowie zwei männliche Personen. Die Polizei Jemgum bittet unter 04958-910420 um Hinweise.

