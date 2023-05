Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 22.05.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Zeugen zu Vorfall in Emden vom 17.05.2023 gesucht++Verkehrsunfallflucht++Zeugen zu Trunkenheitsfahrt gesucht++

Emden - Zeugen zu Vorfall vom 17.05.2023 gesucht

Die Polizei in Emden sucht Zeugen zu einem Vorfall vom 17.05.2023 zwischen zwei E-Scooter-Fahrern und einem Radfahrer. Gegen 19 Uhr soll der 80-jährige Mann aus Emden mit einem Fahrrad auf dem Verbindungsweg vom Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Ubierstraße zum Radweg an der Larrelter Straße (Bahnhofsbrücke) unterwegs gewesen sein. Hier begegnete er zwei E-Scooter-Fahrern, welche ihn seinen Angaben zufolge vom Fahrrad stießen. Der Mann wurde hierbei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Bisher liegen der Polizei weder eine Beschreibung der beiden Personen noch genauere Hintergründe zur Tat vor. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Dienststelle in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Opel Corsa in der Bollwerkstraße beschädigt

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Nacht von Freitag auf Samstag einen schwarzen Opel Corsa in der Bollwerkstraße. Der am Straßenrand geparkte Opel wurde im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt. Die Polizei in Emden nimmt Hinweise entgegen.

Leer - Zeugen zu Trunkenheitsfahrt gesucht

Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei gestern Nachmittag gegen 16 Uhr einen Autofahrer, der in Schlangenlinien auf der B 438 in Fahrtrichtung Rhauderfehn unterwegs war. Der 45-jährige Fahrer konnte auf der Hauptstraße in Rhauderfehn angehalten und kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,05 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Die Polizei in Leer sucht Zeugen und insbesondere den Fahrer einer schwarzen Mercedes B-Klasse, welcher mit eingeschaltetem Warnblinklicht hinter dem Skoda des 45-Jährigen fuhr.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

