POL-FR: Schwörstadt: Einbruch in Gartenhütte - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Ein vermeintlich betrunkener Mann beleidigte am Sonntag, 04.06.2023 gegen 18.45 Uhr mehrere Gäste in einer Eisdiele in der Karl-Fürstenberg-Straße. Die Polizei wurde daraufhin verständig und der 31 Jahre alte Mann gebeten, das Lokal zu verlassen. Da er sich weigerte musste er von den Beamten aus der Eisdiele hinausgeführt werden. Draußen beleidigte er auch die Beamten und versuchte diesen gegenüber ...

mehr