Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit mehreren leichtverletzten Personen

Kirchheimbolanden (ots)

Am 24.05.2023, gegen 08:32 Uhr, ereignete sich auf der L401 ein Verkehrsunfall mit mehreren leichtverletzten Personen. Ein 72-Jähriger PKW-Fahrer mit 68-Jähriger Beifahrerin, ein 60-Jähriger und ein 54-Jähriger PKW-Fahrer befuhren in genannter Reihenfolge die Landstraße aus Kirchheimbolanden kommend in Fahrtrichtung Morschheim. In einer langgezogenen Rechtskurve, auf Höhe Steinbühl-Schäfergraben, beschloss der 72-Jährige Unfallverursacher verbotswidrig auf der Landstraße zu wenden. Just in diesem Moment setzte der 54-Jährige Fahrer ebenfalls zum Überholen des vorausfahrenden 60-Jährigen an, und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Unfallverursacher wurde durch den seitlichen Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus seinem PKW befreit werden. Beide Fahrer, als auch die Beifahrerin, wurden hierbei leicht verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L401 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Neben den Rettungskräften samt Hubschrauber war auch die Feuerwehr mit starken Kräften im Einsatz.

