Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin

Albisheim (ots)

Am 20.05.23, gegen 14:39Uhr, ereignete sich auf der B 47, Höhe Albisheim, ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Motorradfahrerin. Ein 25-Jähriger PKW-Fahrer, ein 51-Jähriger Motorradfahrer und eine 55-Jährige Motorradfahrerin befuhren in dieser Reihenfolge hintereinander die B 47 von Marnheim kommend in Fahrtrichtung Zellertal. An der Einmündung B 47 /L 447 beabsichtigte der PKW-Fahrer nach links auf die L 447 abzubiegen. Der hinter ihm befindliche 51-Jährige Motorradfahrer erkannte das Vorhaben rechtzeitig und konnte bremsen. Die 55-Jährige Motorradfahrerin registrierte das Abbiegevorhanden des PKW-Fahrers zu spät. Sie touchierte zunächst den 51-Jährigen Motorradfahrer, was zur Folge hatte, das dieser im weiteren Verlauf stürzte und fuhr anschließend auf das Heck des PKW. Die Motorradfahrerin erlitt schwere, nicht lebensbedrohliche, Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde mittels Rettungswagen in eine nahgelegene Klinik eingeliefert. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Die beiden Motorräder wurden erheblich beschädigt, am PKW entstand ebenfalls Sachschaden. An der Unfallstelle bestand für die Dauer der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen eine Vollsperrung. Neben den Rettungskräften samt Hubschrauber war auch die Feuerwehr mit starken Kräften im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell