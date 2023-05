POL-PIKIB: Vatertagsausflug endet mit Strafverfahren

Eisenberg (ots) - Am 17.5.23, gegen 18:00Uhr, ereignete sich in der Römerstraße ein Diebstahl. Zwei bislang unbekannte Täter entwendeten eine Palme und einen Bewässerungsschlauch von einem Betriebsgelände und flüchteten in einem Transporter. Ersten Zeugenaussagen zufolge soll es sich bei den Tätern um männliche Personen in brauner Arbeitskleidung und bei dem Fluchtfahrzeug um einen weißen Transporter handeln. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden ...

