Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Erneuter Fall von fehlendem Versicherungsschutz im öffentlichen Verkehrsraum

Göllheim (ots)

Am 14.05.23, gegen 22:55Uhr, wurden die Beamten in der Dreisener Straße auf einen 17-jährigen E-Scooter-Fahrer aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle stelle sich heraus, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Zudem fiel den Beamten auf, dass die Höchstgeschwindigkeit des E-Scooters so hoch war, dass dieser generell nicht zulassungsfähig ist. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter wurde untersagt, das Fahrzeug wurde an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen den 17-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

