POL-PIKIB: Diebstahl eines PKW - Anhängers

Göllheim (ots) - Am Dienstag, dem 09.05.23, befuhr eine 65-jährige PKW-Fahrerin die Königkreuzstraße in Göllheim in Fahrtrichtung Ramsen. An der Einmündung zum Carl-Diem-Weg wollte sie nach links in diesen Weg abbiegen und übersah eine ihr zu diesem Zeitpunkt entgegenkommende 56-jährige PKW-Fahrerin. Es kam zum frontalen Zusammenstoß, wobei beide Fahrerinnen zum Glück nur leicht verletzt wurden. An den ...

