Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit 2 leichtverletzten Fahrerinnen

Göllheim (ots)

Am Dienstag, dem 09.05.23, befuhr eine 65-jährige PKW-Fahrerin die Königkreuzstraße in Göllheim in Fahrtrichtung Ramsen. An der Einmündung zum Carl-Diem-Weg wollte sie nach links in diesen Weg abbiegen und übersah eine ihr zu diesem Zeitpunkt entgegenkommende 56-jährige PKW-Fahrerin. Es kam zum frontalen Zusammenstoß, wobei beide Fahrerinnen zum Glück nur leicht verletzt wurden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden, sodass diese abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf ca. 14.000.-EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell