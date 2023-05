Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Frontalzusammenstoß mit LKW - Fahrerin schwer verletzt

Kirchheimbolanden (ots)

Am Montag, dem 08.05.23, gegen 06.45 Uhr, befuhr eine 23-jährige PKW-Fahrerin die L 386 von Kirchheimbolanden in Richtung Rockenhausen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor die junge Fahrerin in einer Rechtskurve kurz vor der Abfahrt nach Oberwiesen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von ihrem Fahrstreifen ab. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 59-jähriger Fahrer mit seinem LKW die Landstraße in Richtung Kirchheimbolanden. Im Kurvenverlauf kam es zum Frontalzusammenstoße der beiden Fahrzeuge, wobei beide schließlich von der Fahrbahn abkamen. Die Fahrerin des PKW wurde zwar schwer, jedoch zum Glück nicht lebensgefährlich verletzt. Der LKW-Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Zur Bergung des LKW's musste die L 386 zeitweise voll gesperrt werden. Erst gegen 15 Uhr konnte die Straße wieder ohne Beeinträchtigungen befahren werden.

