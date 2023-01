Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Frau auf Fußgängerüberweg angefahren und verletzt

Bremerhaven (ots)

Verletzt wurde am Montagnachmittag, 2. Januar, eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Bremerhaven-Lehe.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 22-Jähriger gegen 17 Uhr in einem Transporter die Felsstraße in westlicher Richtung und bog nach links auf die Hafenstraße ab. Zu diesem Zeitpunkt überquerte die 32-jährige Frau bei Grünlicht einen Fußgängerüberweg an der Hafenstraße. Obwohl der Mann Rotlicht zu achten hatte, fuhr dieser mit unverminderter Geschwindigkeit weiter über die Fußgängerfurt und erfasste dabei die junge Frau, die sich gerade auf der Fahrbahn befand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 32-Jährige verletzt und nach Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Vor Ort stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 22-jährigen Transporterfahrers fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit. In der Folge wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet jetzt unter anderem ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

