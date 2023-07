Polizei Dortmund

POL-DO: Zehnjähriger Junge bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0649

Ein zehnjähriger Dortmunder ist bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Bauernkamp/Hessische Straße am vergangenen Donnerstag (29. Juni) leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Seinen ersten eigenen Angaben zufolge war der Junge an der Straße Bauernkamp in Richtung des Parks "An den Teichen" unterwegs. An der Kreuzung mit der Hessischen Straße wartete der Junge demnach mit seinem Skateboard in der Hand, um die Straße zu überqueren. Ein Auto hielt an und die Fahrerin gab ihm ein Zeichen, dass sie ihn überqueren lassen würde. Dann, so der Junge, fuhr das Auto jedoch an, touchierte ihn und er stürzte zu Boden. Die Fahrerin fuhr weiter.

Bei dem Auto soll es sich um ein hellrotes gehandelt haben. Am Steuer saß eine Frau mit braunen Haaren, die auf ca. 25 bis 30 Jahre geschätzt wird. Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zum Auto und/oder der Fahrerin machen können. Hinweise gehen bitte an die Polizeiwache in Dortmund-Eving unter Tel. 0231/132-2521.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell