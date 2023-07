POL-DO: Pkw-Brand in Dortmund-Mitte - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.:0650 Am Montagfrüh (3. Juli) gegen 8.35 Uhr stießen im Einmündungsbereich Bebelstraße/Spichernstraße in Lünen zwei Radfahrer zusammen. Ein Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. Eine Radfahrerin flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen. Ersten Angaben zufolge wartete ein 63-jähriger Lüner mit seinem Fahrrad an einer Verkehrsinsel an der ...

