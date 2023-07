Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall mit Flucht: ein Radfahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.:0650

Am Montagfrüh (3. Juli) gegen 8.35 Uhr stießen im Einmündungsbereich Bebelstraße/Spichernstraße in Lünen zwei Radfahrer zusammen. Ein Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. Eine Radfahrerin flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Angaben zufolge wartete ein 63-jähriger Lüner mit seinem Fahrrad an einer Verkehrsinsel an der Bebelstraße. Eine SUV-Fahrerin gab ihm via Handzeichen freie Fahrt. Als er gerade losfahren wollte, kam ihm eine Radfahrerin entgegen. Die Fahrräder stießen zusammen und beide fielen zu Boden. Die Radfahrerin entfernte sich und ließ den Lüner leicht verletzt zurück.

Die Radfahrerin wurde als ca. 30-40 Jahre alt, von schlanker Statur, mit hellen Haaren und einem weißen Helm beschrieben.

Die Polizei bittet um weitere Hinweise zum Unfallhergang. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizeiwache Lünen unter Tel. 0231/132-3121.

