POL-DO: Schwerer Raub am Dortmunder Hauptbahnhof - Die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0644 Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (4.7.) in Dortmund-Groppenbruch ist ein 26-jähriger Mann aus Dortmund schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Dortmunder auf der Straße Königsheide mit seinem Smart in Richtung Süden. Zwischen dem Brockenscheidter Weg und der Brücke des Dortmund-Ems-Kanals kam er nach ...

