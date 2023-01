Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall zwischen Sattelzug und Pkw

Mühlhausen (ots)

Am Vormittag kam es in Mühlhausen zum Zusammenstoß eines Sattelzuges mit einem Pkw. Bei dem Unfall in der Friedrich-Engels-Straße wurde eine Person leicht verletzt und es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Da die Ampelanlage im Kreuzungsbereich zum Unfallzeitpunkt ausgefallen war, übersah der 53-jährige Pkw-Fahrer augenscheinlich den vorfahrtberechtigten Lkw. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 53-Jährige leicht. Aufgrund des Unfalls kam es zu kurzzeitigen Verkehrsstörungen.

