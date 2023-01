Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brandstiftung

Mühlhausen (ots)

Eine Hauswand in Flammen meldete ein Zeuge in der Nacht der Leitstelle in Mühlhausen. Nach einer schnellstmöglichen Überprüfung durch Feuerwehr und Polizei stellte man dann glücklicherweise nur einen brennenden Müllhaufen in der Nähe einer Häuserwand fest. Dieser konnte zügig gelöscht werden. Durch das Feuer wurde, neben der Hauswand, auch der Steuerungskasten einer Polleranlage beschädigt. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf ca. 6000 Euro. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

