Polizei Dortmund

POL-DO: Tatserie von Autodiebstählen - Polizei Dortmund nimmt mehrere Minderjährige fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0641

Gleich mehrfach nahm die Polizei Dortmund am vergangenen Wochenende (30.6. bis 2.7.) minderjährige Fahrzeugdiebe fest. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich bei den Verdächtigen um eine überörtlich organisierte und agierende Tätergruppe.

Derzeit laufen im Polizeipräsidium Dortmund mit Hochdruck umfangreiche Ermittlungen. In mehreren Fällen von Fahrzeugdiebstählen sowohl innerhalb als auch außerhalb von Dortmund sind Gruppen von Minderjährigen tatverdächtig. Die Kinder und Jugendlichen im Alter von 11 bis 17 Jahren wurden in der Freitagnacht und auch in den Folgenächten mit gestohlenen Fahrzeugen kontrolliert.

Zwei 13 und 14 Jahre alte Minderjährige fielen Einsatzkräften der Polizei Dortmund bei einer allgemeinen Streifenfahrt auf, denn die beiden Minderjährigen saßen am Steuer eines BMW und fuhren um ca. 19 Uhr mit dem Auto über die Gut-Heil-Straße. Die Einsatzkräfte leiteten sofort die Verfolgung ein und konnten die beiden Minderjährigen wenig später festnehmen. Ersten Ermittlungen zufolge wurde das Fahrzeug am selben Tag an einem Tatort in Recklinghausen entwendet. Für die beiden endete die Fahrt in der Polizeiwache Nord, wo sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben wurden.

Bei einer weiteren Kontrolle am Sonntagabend (2.7.) kam es gegen 18 Uhr sogar zu einem Verkehrsunfall im Bereich Westfalendamm/Märkische Straße. Hier versuchte eine Gruppierung mit einem gestohlenem Mercedes vor der Polizei zu flüchten. Nachdem der SUV verunfallt war, flüchteten vier Insassen fußläufig. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte der Polizei Dortmund zunächst ein 12-jähriges Kind und einen 17-jährigen Jugendlichen (beide aus Dortmund) festnehmen. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme wurden die beiden Minderjährigen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Das gestohlene Unfallfahrzeug wurde zur Eigentums- und Beweissicherung sichergestellt.

Es ist nicht das erste Mal, dass minderjährige Tatverdächtige im Zusammenhang mit Fahrzeugdiebstählen auffallen. Bereits in der Freitagnacht der letzten Woche (23.6.) gelang Dortmunder Polizeibeamten die Festnahme einer minderjährigen Einbrecherbande (die Polizei Dortmund berichtete unter der laufenden Nummer 0620).

Immer dann, wenn Kinder und Jugendliche Straftaten begehen, bezieht die Polizei automatisch andere sachberührte Behörden mit ein. Hier sind umfangreiche Abstimmungen mit Amtsgerichten und z.B. mit Jugendämtern notwendig.

"Wir haben in jüngster Vergangenheit in verschiedenen Gesprächsformaten auf hochrangigen Ebenen wiederholt auf die Problematik, dass Minderjährige und auch Kinder in kriminelle Aktivitäten verwickelt werden, hingewiesen, damit alle Verantwortlichen der tangierten Behörden das gleiche Bild vor Augen haben. Eine Lösung dieses Problems kann nur in der gemeinsamen Herangehensweise aller Betroffenen liegen. Wir als Polizei Dortmund haben diese kurzfristige Entwicklung erkannt und werden nun weitere Schritte und Maßnahmen folgen lassen.", mit diesen Worten nahm Polizeipräsident Gregor Lange die Straftaten der Minderjährigen wahr.

Neben den möglichen Tatzusammenhängen prüfen die Spezialisten der Kriminalpolizei aufgrund der komplexen Sachverhalte und der Zuständigkeiten gleich mehrerer Behörden und Polizeipräsidien die Möglichkeiten der gebündelten Ermittlungsarbeit in diesen Fällen.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell