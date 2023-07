Polizei Dortmund

POL-DO: Ohne Führerschein - aber dafür mit Alkohol und Drogen Auto gefahren

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0643

Am Samstagmorgen (1.7.) ist einer Rettungswagenbesatzung ein betrunkener Mann in einem Auto auf der Straße Am Feldbrand in Lünen aufgefallen. Gegen 10.30 Uhr sprachen sie den Mann, der sich in einem geparkten Auto aufhielt, an und erkundigten sich nach seinem Gesundheitszustand.

Nach eigenen Angaben fuhr der Mann kurz zuvor unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Anschließend flüchtete er vor der Besatzung.

Die hinzugezogenen Kräfte der Polizei konnten den 27-jährigen Mann aus Dortmund etwas später im Rahmen der Fahndung im Bereich der Straßen Am Feldbrand/Niederadener Straße stellen.

Zum Zwecke der Blutprobenentnahme durch einen Arzt brachten die Beamten den Mann zur Polizeiwache nach Lünen.

Da der 27-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, nach eigenen Angaben jedoch selbst fuhr, leiteten die Polizisten nun Strafverfahren wegen des Führens eins Kraftfahrzeugs ohne gültige Fahrerlaubnis und Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel ein.

Doch als wäre dies nicht schon genug, waren an dem Auto, auch noch falsche Kennzeichen angebracht.

Die eingesetzten Beamten stellten das Auto sowie drei Mobiltelefone, deren Eigentumsansprüche bislang unklar sind, sicher.

