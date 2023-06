Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugen nach räuberischer Erpressung in Dortmund-Hörde gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0639

Am späten Donnerstagabend (29. Juni) ist ein Dortmunder an der Bollwerkstraße überfallen und leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach eigenen Angaben war der 36-Jährige gegen 23:10 Uhr zu Fuß von der Hörder Semerteichstraße in Richtung Norden unterwegs. In einem Durchgang, der zur Bollwerkstraße gehört, sei er unvermittelt von hinten zu Boden geschubst worden. Auf dem Boden liegend fixierten ihn mehrere Personen und schlugen und traten auf den Dortmunder ein. Hierbei forderten sie die Herausgabe von Wertgegenständen. Offenbar durch die Rufe einer Anwohnerin, die die Polizei informierte, ließen die Täter von dem Mann ab und flüchteten nach Zeugenangaben über die Seekante in Richtung Westen. Tatbeute erlangten sie nicht.

Ein Rettungswagen versorgte den leicht verletzten 36-Jährigen.

Bei den Tätern soll es sich um vier Männer im Alter von 16 bis 18 Jahren handeln, die etwa 180 cm groß waren. Einer trug einen hellblauen Hoodie und eine dunkle Hose. Ein weiterer war mit einer grauen Sweatshirtjacke sowie einer schwarzen Hose bekleidet. Der Dritte trug eine dunkelblaue Trainingsanzugsjacke mit hellblauen Streifen, während ein weiterer Täter mit einem schwarzen Hoodie und einer dunklen Hose bekleidet war.

Die Polizei ermittelt wegen versuchter räuberischer Erpressung und sucht Zeugen, die die Tat und/oder die Tätergruppe im Bereich der Bollwerkstraße gesehen haben. Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell