POL-DO: Einsatz gegen Clan-Kriminalität - Bilanz der Polizei Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0638

Am Donnerstagnachmittag und -abend (29. Juni, ca. 16 Uhr) hat die Polizei Dortmund einen direktionsübergreifenden Kontrolleinsatz gegen Clan-Kriminalität durchgeführt, bei dem mehrere einschlägige Lokalitäten und Örtlichkeiten in Dortmund und Lünen kontrolliert wurden. Durch die Unterstützung der Netzwerkpartner des Zolls sowie der Ordnungsdienste der Städte Dortmund und Lünen konnten an insgesamt 13 Lokalitäten über 300 Personen kontrolliert werden.

Schwerpunkte der Kontrollen lagen im Dortmunder Stadtzentrum sowie in der nördlichen Innenstadt Dortmunds. Insgesamt konnten die Einsatzkräfte 338 Personen sowie 107 Fahrzeuge kontrollieren, 17 per Haftbefehl gesuchte Personen festnehmen, 85 Verkehrsverstöße ahnden und 17 Strafanzeigen schreiben.

Ein besonderes Highlight war die Festnahme eines polizeibekannten Drogendealers, der bei seiner Kontrolle insgesamt 180 Verkaufseinheiten Betäubungsmittel bei sich führte. Der Dealer wurde vorläufig festgenommen und die Drogen beschlagnahmt.

Über 1600 unversteuerte Tabakwaren wurden allein in einer Lokalität in der Dortmunder Innenstadt beschlagnahmt. 400 weitere waren es in einer weiteren Lokalität in der Nordstadt. Hier werden Strafverfahren wegen u.a. Steuerhehlerei eingeleitet.

In Lünen ahndeten Einsatzkräfte in einem Kiosk in der Fichtestraße sowie in einer Gaststätte in der Friedrichstraße gleich mehrere gewerberechtliche Verstöße. Die Folge: Beide Lokalitäten wurden geschlossen.

Der Einsatz endete um 0:30 Uhr.

Durch wiederkehrende Einsätze übt die Polizei Dortmund gemeinsam mit ihren Netzwerkpartnern Druck auf Kriminelle aus. Hierdurch werden z.B. Geldtransfers von der Straße bis in obere kriminelle Ebenen und Strukturen nachhaltig gestört.

