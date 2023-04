Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlat - In Gegenverkehr geraten

Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am Mittwoch bei Schlat.

Ulm (ots)

Gegen 07.45 Uhr befuhr ein 32-Jähriger mit seinem Volvo die Landstraße 1218 in Richtung Schlat. Wohl aus Unachtsamkeit geriet der 32-Jährige mit seinem Auto nach links auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs. Dort befand sich ein 36-Jähriger mit seinem Seat. Die beiden Autos kollidierten frontal miteinander. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Polizei Eislingen war mit zwei Streifen vor Ort. Sie sicherten den Verkehr und nahmen den Unfall auf. Die Ermittler klären nun den genauen Hergang und die Ursache des Unfalls. Die Polizei schätzt den Schaden am Volvo auf etwa 15.000 Euro. Am Seat entstand Schaden von rund 25.000 Euro.

Wie es zum Unfall kam, ermittelt die Polizei noch. Möglich ist, dass ein Verkehrsteilnehmer unachtsam war. Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

