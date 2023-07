POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall - Autofahrer kollidiert mit Fahrradfahrer

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0639 Am späten Donnerstagabend (29. Juni) ist ein Dortmunder an der Bollwerkstraße überfallen und leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen. Nach eigenen Angaben war der 36-Jährige gegen 23:10 Uhr zu Fuß von der Hörder Semerteichstraße in Richtung Norden unterwegs. In einem Durchgang, der zur Bollwerkstraße gehört, sei er ...

mehr