Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Bodenfelde (go), K 449, 11.04.2023, 07:55 Uhr Ein 22 jähriger LKW Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil befuhr mit seinem LKW die K 449 aus Richtung Wiensen kommend, in Richtung Bodenfelde. Im Kurvenbereich kam ihm ein bislang unbekannter PKW auf seinem Fahrstreifen entgegen, so das er ausweichen musste, 2 Leitpfosten beschädigte und im Seitengraben zum Stillstand kam. Die Straßenmeisterei wurde informiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.500 EUR.

