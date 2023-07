Polizei Dortmund

POL-DO: Am Donnerstag gehen unsere Präventionsexperten wieder online

Dortmund (ots)

Die Präventionsexperten aus unserem Kommissariat für Vorbeugung gehen wieder online! Am morgigen Donnerstag (6. Juli) findet der nächste digitale Vortrag statt.

Als Gast begrüßen Markus Schettke, Indra Naskar und Martin Binkowski dieses Mal Brigitta Weiß vom Weißen Ring, die über die tägliche Arbeit der Opferschutz-Organisation berichten wird und vor allem über ein Theaterstück des Weißen Rings. In dem Stück, das am 13. Oktober im Wilhelm-Hansmann-Haus Premiere feiert, geht es um Betrugsmaschen am Telefon und um Prävention für Seniorinnen und Senioren.

Natürlich wird es in dem Online-Vortrag ab 17 Uhr aber auch wieder um weitere Präventionsthemen gehen. Die Experten werten dazu jedes Mal die aktuellsten Straftaten aus.

Die Anmeldung zum Vortrag ist einfach: telefonisch unter Tel. 0231/132-7953 (montags bis freitags, 9 bis 15 Uhr) oder per E-Mail an vorbeugung.dortmund@polizei.nrw.de. Er findet alle zwei Monate am ersten Donnerstag im Monat um 17 Uhr statt.

