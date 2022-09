Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Drei junge Täter rauben Jugendlichen aus - Zeugen und Hinweisgeber gesucht

Nagold (ots)

Drei Täter haben am Mittwochabend in Nagold einen Jugendlichen ausgeraubt und ihm dabei Bargeld abgenommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der Jugendliche gegen 20:30 Uhr den Meisterweg an der Waldach entlanggegangen, als er in Höhe eines Einkaufsmarktes am zweiten Steg über die Waldach einer sechsköpfigen Personengruppe begegnete. Drei aus dieser Gruppe gingen auf den Jugendlichen zu und sprachen ihn an. In der Folge hielt ihn einer der drei fest und ein weiterer nahm ihn in den Schwitzkasten. Der dritte nahm den Geldbeutel des Jugendlichen an sich und stahl daraus einen zweistelligen Geldbetrag. Danach flohen sowohl die drei Täter wie auch der Rest der Personengruppe in Richtung des nahegelegenen Stadtparks.

Die drei Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Täter: 18 bis 19 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, kurze, dunkle Haare, Oberlippen-/Kinnbart, bekleidet mit weißem T-Shirt und dunkler Hose.

2. Täter: Etwa 18 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, schlanke Statur, lange, schwarze Haare, bekleidet mit weißem T-Shirt mit Aufdruck.

3. Täter: 17 bis 18 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlanke Statur, dunkle, vorne gelockte Haare, bekleidet mit weißer (langer) Jeanshose.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die drei Täter oder die anderen Mitglieder der Personengruppe geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

