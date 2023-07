Polizei Dortmund

POL-DO: Brand in Mehrfamilienhaus in Dortmund-Nord - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.:0651

In der Mittwochnacht (5. Juli) kam es gegen 2.30 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Schillerstraße in Dortmund. Hierbei wurden zwei Bewohner des Hauses leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge brach aus bislang ungeklärter Ursache in zwei Stauräumen im Treppenhaus Feuer aus. Alle Bewohner, bis auf eine 56-Jährige und einen 19-Jährigen, konnten das Haus selbstständig verlassen. Beide wurden von der Feuerwehr aus dem Haus befreit und leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zum Sachverhalt machen oder hat im Vorfeld verdächtige Beobachtungen in der Nähe der Tatörtlichkeit gemacht. Hinweisgeber wenden sich bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel.: 0231-132-7441.

