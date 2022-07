POL-MFR: (829) Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Feuchtwangen (ots) - Am Samstagabend (02.07.2022) geriet ein Lastkraftwagen in Feuchtwangen (Lkrs. Ansbach) in Brand. Die Ansbacher Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 22:30 Uhr bemerkte ein Anwohner der Bahnhofstraße, Feuer am Heck eines mit Holz beladenen Lastkraftwagens, welcher auf einem Firmengelände gegenüber der Hausnummer 30 geparkt war. Der Anwohner verständigte die ...

