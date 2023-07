Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfall beim Abbiegen - Autofahrer verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein leicht verletzter Autofahrer und 10.000 Euro Sachschaden, das ist die Bilanz nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 15:40 Uhr.

Ein 88-jähriger Autofahrer aus Herne und eine 54-jährige Autofahrerin aus Marl fuhren auf der Halterner Straße in entgegengesetzter Richtung. Als der 88-Jährige nach links in die Gräwenkolkstraße abbiegen wollte, kam es zu Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei verletzte sich der Herner leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Ein Auto war nicht mehr fahrbereit - es wurde abgeschleppt. Die Unfallstelle war zeitweise nur eingeschränkt befahrbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell