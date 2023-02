POL-GI: Falsche Polizeibeamte rufen in Gießen und Heuchelheim an+Schulgelände beschmiert+Geldbörse entwendet+Frau unsittlich in Gießen berührt+Verkehrsunfälle und Fluchten

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen/Heuchelheim: Warnung vor Anrufen falscher Polizeibeamter

Gestern Abend kam es im Landkreis Gießen, insbesondere in Heuchelheim und Gießen zu zahlreichen Anrufen von Betrügern. Die Betrüger gaben sich als Polizisten aus und erzählten, dass ein Familienmitglied einen schweren Unfall verursacht hätte oder das eine Verbrecherbande festgenommen wäre.

In beiden Fällen versuchten die Täter sich zunächst nach den Personalien und vorhandenen finanziellen Mitteln der Opfer zu erkundigen und diese im Anschluss zur Übergabe von Bargeld zu bewegen. Dabei handelt es sich um einen Betrug.

Die Betrugsmasche "falsche Polizeibeamte" ist nur einer der vielfältigen Betrugsarten der sog. "Callcenter-Betrüger". Die Opfer werden unter unterschiedlichen Vorwänden am Telefon massiv unter Druck gesetzt und sollen somit zur Herausgabe von Vermögenswerten gebracht werden. Als potenzielle Opfer werden häufig lebensältere Menschen ausgesucht.

Die Polizei gibt folgende Verhaltenshinweise:

- Lassen Sie sich nicht in lange Gespräche verwickeln und unter Druck setzen, legen Sie einfach auf

- Geben Sie keine Auskunft über ihre finanziellen Verhältnisse preis

- Händigen Sie niemals Wertsachen oder Bargeld an Unbekannte oder vermeintliche Polizeibeamte aus

- Rufen Sie ihre genannten Angehörigen zurück und versichern Sie sich über die Angaben

- Tätigen Sie den Polizeinotruf unter der 110

Und ebenfalls der dringende Appell:

Sollten sie nun das Gefühl haben Opfer einer solchen Straftat geworden zu sein: Scheuen Sie sich nicht Ihre nächste Polizeidienststelle aufzusuchen und den Vorfall anzuzeigen.

Weitere wertvolle Tipps und Informationen finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder fragen Sie bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle nach!

Gießen: Schulgelände beschmiert

Auf einem Schulhof im Spitzwegering sprühten Unbekannte Buchstaben, Zeichen und Zahlen an die Hauswand der Schule. Die Sachbeschädigung dürfte sich zwischen 15.00 Uhr am Montag und 07.00 Uhr am Dienstag ereignet haben. Hinweise zu den Schmierfinken nimmt die

Gießen: Geldbörse aus Einkaufstasche gestohlen

In dem Lidl in der Sudetenlandstraße entwendete ein Unbekannter die Geldbörse einer 61-Jährigen aus ihrer Handtasche. Die Gießenerin war am Montag zwischen 15.30 und 16.00 Uhr dort einkaufen, als der Dieb zuschlug. Hinweise zu dem Dieb bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Frau unsittlich berührt - Tatverdächtiger festgenommen

Nachdem ein Mann eine 56-Jährige am Dienstag im Gießener Stadtgebiet unsittlich berührte, kam er zur Ausnüchterung ins Gewahrsam. Die Gießenerin war gegen 15.40 Uhr in der Fußgängerzone am Marktplatz, als der 41-Jährige sie an der Brust und am Gesäß anfasste. Die Frau schrie und versuchte ihn mit einer Flasche zu schlagen. Anschließend flüchtete er in eine nahegelegene Bäckerei. Nach seiner Festnahme kam er zur Ausnüchterung in eine Zelle. Die Beamten leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren ein.

Gießen: Caddy in der Ebelstraße aufgebrochen

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte in der Ebelstraße einen geparkten Caddy auf. Zwischen 18.30 und 07.50 Uhr schlugen sie eine Scheibe ein und entwendeten Werkzeuge und Elektrogeräte im Wert von etwa 3.000 Euro. Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Heuchelheim/Lich: Audi touchiert

An zwei möglichen Standorten touchierte ein bislang Unbekannter zwischen Montag (20.Februar) 19.40 Uhr und Dienstag (21.Februar) 9.00 Uhr einen geparkten Audi. Der weiße A4 Avant parkte zuerst am Fahrbahnrand der Wilhelmstraße (Höhe 40) in Heuchelheim. Anschließend fuhr die Besitzerin nach Lich und parkte den PKW am Fahrbahnrand des Klosterwegs (Höhe 20). Der Unbekannte beschädigte den Audi an der vorderen Stoßstange und auf der Fahrerseite und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 3.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

A45/Gießen: Auffahrunfall bei Spurwechsel

Eine 21-jährige Frau in einem Renault und ein 35-jähriger Mann in einem BMW befuhren am Dienstag (21.Februar) gegen 19.20 Uhr hintereinander den linken Fahrstreifen der Bundesautobahn 45. Beim Spurwechsel kam es zu einem Zusammenstoß und beide Fahrzeuge schleuderten in die Schutzplanke. Die 21-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die alarmierten Polizeibeamte bemerkten Alkoholgeruch bei dem BMW-Fahrer. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest pustete er 1,44 Promille. An den PKWs entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 11.000 Euro geschätzt. Da beide Fahrer unterschiedliche Aussagen zum Unfallgeschehen machten, bittet die Autobahnpolizei Butzbach um Hinweise zum Unfallhergang unter Tel. 06033/7043-5010.

A480/Buseck: Medizinischer Notfall führt zu Unfall

Ein 56-jähriger Mann aus Mücke in einem VW befuhr am Dienstag (21.Februar) gegen 11.20 Uhr die Bundesautobahn 480 vom Reiskirchener Dreieck in Richtung Gießener Nordkreuz auf der rechten Fahrspur. Offenbar aufgrund eines medizinischen Notfalls verlangsamte der VW-Fahrer seine Geschwindigkeit, zog unvermittelt auf die linke Spur und stieß mit dem Renault eines 19-Jährigen zusammen. Der VW-Fahrer fuhr unkontrolliert weiter, wurde immer langsamer und kam auf der linken Fahrspur zum Stehen. Der 56-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010 entgegen.

Pohlheim: Kontrolle verloren

Mittwochfrüh (22.Februar) gegen 5.50 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann in einem Opel die Landstraße 3131 von Petersweiher in Richtung Gießen. Offenbar aus ungeklärter Ursache verlor der Opel-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Dabei streifte er die Schutzplanke, rutschte gegen einen Baum und kam in einem Feldweg an einem Telefonverteilerkasten zum Stehen. Der 26-Jährige verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

