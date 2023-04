Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Geschäft-Zeugen gesucht

Brilon (ots)

Am gestrigen Samstag, gegen 22:45 Uhr meldeten Zeugen eine Alarmauslösung in einem Zweiradgeschäft in der Keffelker Straße. Durch die eintreffenden Polizeikräfte konnte ein offen stehendes, aufgehebeltes Fenster festgestellt werden. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der oder die Täter noch in dem Objekt befanden, wurde zur Durchsuchung ein Diensthund eingesetzt. Dieser konnte jedoch keine Täter mehr in dem Gebäude aufspüren. Ob der/die Täter Beute machen konnten ist noch unklar. Hinweise bitte an die Polizei Brilon, Tel.: 0291-9020-3311 (Kli)

