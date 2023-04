POL-FR: Rheinfelden: Mit zwei Promille auf Elektroroller unterwegs

Freiburg (ots) - Die Feuerwehr musste am Samstag, 01.04.2023, gegen 12.00 Uhr, zu einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus in der Vogesenstraße ausrücken. Ursächlich für den Brand dürfte erhitztes Öl in einer Pfanne gewesen sein, welches sich entzündete. Ein 39-jähriger Bewohner des Hauses konnte mittels einer Decke den Brand eindämmen, welcher letztlich von der Feuerwehr gelöscht wurde. Der 39-Jährige ...

