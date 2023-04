Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Motorrad-2 Schwerverletzte

Marsberg (ots)

Ein 62-jähriger Motorradfahrer und seine 15-jährige Sozia aus Paderborn befuhren am gestrigen Samstag gegen 13:45 Uhr mit einem Krad die Fürstenberger Straße (L549) in Fahrtrichtung Marsberg. Hier kam der 62-jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In Folge dessen verlor er die Kontrolle über das Motorrad und stürzte mit diesem auf die linke Seite. Die 15-jährige wurde dabei schwer, der 62-jährige Fahrer lebensgefährlich verletzt. Der 62-jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Das Motorrad wurde sichergestellt, die Ermittlungen dauern an. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die L549 zwischen Marsberg und Essentho voll gesperrt.(Kli)

