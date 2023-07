Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auseinandersetzung an Grillstelle

Mindestens zwei Verletzte forderte eine tätliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen am späten Samstagabend. Gegen 22.30 Uhr waren rund acht Personen im Bereich der Grillstelle "Sieben Kirschbäume" aus bislang nicht geklärten Gründen aneinandergeraten. Im Zuge des handfesten Streits wurden zwei 23 und 24 Jahre alte Beteiligte mutmaßlich durch Schläge so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Das Polizeirevier Sigmaringen hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und versucht, den genauen Tatablauf und die Hintergründe des Streits zu klären.

Gammertingen

Fahrzeuge beschädigt

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt die Polizei, nachdem am frühen Sonntagmorgen in der Mozartstraße zwei Pkw beschädigt wurden. Bislang unbekannte Täter zerstörten in der Zeit zwischen 3 und 4 Uhr die Rücklichter an den Fahrzeugen. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07571/1040.

Veringenstadt

Moped entwendet

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Straße "Im Städtle" ein Moped der Marke Simson, Typ "S51 B1-4", gestohlen. Der Verbleib ist bislang nicht geklärt. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Diebstahls und bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum derzeitigen Standort des Fahrzeugs geben können, sich unter Tel. 07571/1040 zu melden.

Pfullendorf

Pedelec entwendet

Ein Pedelec der Marke Conway entwendete ein bislang unbekannter Täter am Sonntagnachmittag zwischen 15.30 und 18 Uhr am Fahrradständer des Freibades Pfullendorf im Jahnweg. Das Rad ist grau und rot, hat Hörner am Lenker verbaut und an der rechten Seite eine Fahrradtasche. Zur Tatzeit war es mit zwei Schlössern gesichert. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Rades geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/20160 zu melden.

Pfullendorf/Krauchenwies

Betrunkene Pkw-Lenker

Beamte des Polizeipostens Pfullendorf haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei deutlich betrunkene Pkw-Lenker festgestellt. Nach einem vorangegangenen Zeugenhinweis gegen 20 Uhr ergab der Vortest bei einem 43-jährigen Autofahrer in Pfullendorf den beachtlichen Wert von über 2,7 Promille. Kurz vor 1 Uhr fiel ein 45-jähriger Autofahrer Zeugen bei Krauchenwies durch seine unsichere Fahrweise auf. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte ergab der Alkoholtest hier rund zwei Promille. Beide Pkw-Lenker mussten sich im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen und ihren Führerschein abgeben. Sie gelangen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Wald

Ackerfläche fängt Feuer

Zu einem Flächenbrand in Burrachmühle gerufen wurden die Feuerwehr sowie die Polizei am Sonntagmittag kurz nach 12 Uhr. Mutmaßlich durch Funkenschlag bei Mäh- und Drescharbeiten war trockenes Stroh auf dem Feld in Brand geraten. Das Feuer breitete sich auf einer Fläche von rund 800 Quadratmetern aus. Die Feuerwehr, welche mit mehreren Fahrzeugen vor Ort war, konnte ein Übergreifen auf ein nahegelegenes Waldstück verhindern und den Brand schließlich löschen.

Ostrach

Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte und hohen Sachschaden

Zwei Verletzte sowie einen Gesamtsachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Sonntagmorgen kurz vor 9.30 Uhr auf der L 286 zwischen Ostrach und Krauchenwies. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr der 37-jährige Lenker eines VW Passat die Strecke von Ostrach kommend in Richtung Krauchenwies. Hierbei erkannte er einen vor ihm fahrenden Traktor offenbar zu spät und fuhr diesem wuchtig auf. Durch die Kollision wurde der gleichaltrige Traktorlenker von seinem Gefährt geschleudert und verletzte sich dadurch schwer. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Der Passat-Lenker zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und kam mit dem Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell