Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Festnahme: Ladendieb greift Ladendetektiv und Polizisten an

Hamm-Pelkum (ots)

Ein 32-Jähriger wurde bei einem Ladendiebstahl am Samstagmittag, 11. Februar, auf der Kamener Straße festgenommen - er sitzt nun in der JVA.

Gegen 11.35 Uhr fiel der Mann dem 37 Jahre alten Ladendetektiv auf, weil er in dem Supermarkt mehrere Lebensmittel in seinem Rucksack und seinen Hosentaschen verstaute. Im Kassenbereich sprachen die Filialleiterin und der Ladendetektiv den Dieb dann an. Doch der reagierte uneinsichtig und unkooperativ, woraufhin die Filialleiterin die Polizei alarmierte.

In den Diensträumen des Supermarktes versuchte der Mann dann, samt Diebesgut wieder zu flüchten. Als der Ladendetektiv den 32-Jährigen festhielt, trat, boxte und bespuckte dieser den 37-Jährigen. Anschließend zog der Ladendieb dann auch noch ein ausgeklapptes Taschenmesser aus seiner Hosentasche. Der Ladendetektiv rief um Hilfe: Zusammen mit einem weiteren Mann gelang es ihm, den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei zu fixieren.

Die Polizisten nahmen den bereits polizeibekannten Dieb fest. Doch auch dabei verhielt sich der 32-Jährige weiter uneinsichtig und versuchte, die Einsatzkräfte zu treten und anzuspucken.

Vom Polizeigewahrsam ging es für den Ladendieb dann direkt in die JVA.

Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Räuberischen Diebstahls und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell