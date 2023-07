Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Unfall geflüchtet

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 9 Uhr und 9.45 Uhr einen in der Charlottenstraße geparkten VW EOS am linken Außenspiegel touchiert und danach die Flucht ergriffen, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 1.100 Euro zu kümmern. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt in dieser Sache und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Betrunken hinterm Steuer

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen haben am Montagabend gegen 19.15 Uhr einen Autofahrer gestoppt, der deutlich zu viel Alkohol intus hatte. Zeugen waren auf die unsichere Fahrweise des 34-Jährigen aufmerksam geworden und alarmierten die Polizei. Die Beamten stoppten den Mercedes-Sprinter kurze Zeit später. Eine Atemalkoholmessung zeigte den Grund für die Fahrauffälligkeiten des Mannes. Sie ergab einen Wert von rund 2,4 Promille, was für den 24-Jährigen eine Blutentnahme in einer Klinik und die sofortige Abgabe seines Führerscheins zur Folge hatte. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Friedrichshafen

Autotür unachtsam geöffnet - Radfahrerin stürzt

Leichte Verletzungen hat sich eine 79-jährige Radfahrerin zugezogen, als sie am Montagabend in der Charlottenstraße gegen eine Autotür gefahren ist. Ein 27-jähriger Opel-Fahrer hatte seinen Wagen am Fahrbahnrand abgestellt, wollte aussteigen und übersah beim unachtsamen Öffnen der Tür die von hinten nahende Seniorin. Die Frau stieß gegen die Tür und stürzte. Ein Rettungsdienst brachte sie zur ärztlichen Versorgung in eine Klinik.

Friedrichshafen

Taschen gestohlen

Auf Taschen hatte es ein alkoholisierter Mann am Montagabend kurz nach 20 Uhr auf der Wiese vor dem Graf-Zeppelin-Haus abgesehen. Ein Diebstahlsopfer wurde kurz nach der Tat auf das Fehlen seiner Habseligkeiten aufmerksam, traf den 51-jährigen Tatverdächtigen noch samt Diebesgut an und nahm seine Tasche wieder an sich. Die verständigte Polizei konnte den flüchtenden Tatverdächtigen stoppen, eine Atemalkoholmessung zeigte bei ihm knapp 2,5 Promille an. Während der Anzeigenaufnahme ergab sich der Verdacht, dass er auch für einen weiteren Taschendiebstahl verantwortlich sein könnte. Auch diese Tasche fand man im näheren Umfeld wieder auf. Auf den 51-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.

Friedrichshafen

Mülltonnen in Brand gesetzt

Weil sie im Verdacht steht, am frühen Dienstagmorgen zwei Mülltonnen absichtlich angezündet zu haben, ermittelt die Polizei Friedrichshafen gegen eine 47-jährige Frau. Die Feuerwehr rückte gegen 2.15 Uhr aus und löschte die Brände in der Eckenerstraße und in der Ailinger Straße rasch. Die Polizeibeamten kamen der Tatverdächtigen nach entsprechenden Zeugenhinweisen schnell auf die Spur, konnten die Frau im Rahmen der Fahndung am frühen Morgen jedoch nicht mehr antreffen. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung rechnen. Wie hoch der Sachschaden ausfällt und was die Hintergründe der Tat sind, ist aktuell nicht bekannt und soll durch die Ermittlungen der Polizei Friedrichshafen geklärt werden.

Langenargen

Wahlplakate abgerissen

Mehrere Wahlplakate im Zusammenhang mit dem Bürgerentscheid zur Bebauung der Streuobstwiese im Mooser Weg haben Unbekannte zwischen Freitag, dem 30.6.2023, und vergangenem Sonntag abgerissen und gestohlen. Die betroffenen Plakate hingen in der Buchenstraße, im Mooser Weg und in der Friedrichshafener Straße. Der Polizeiposten Langenargen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, sich unter Tel. 07543/9316-0 zu melden.

Eriskirch

Unfallflucht

Rund 2.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Unfallverursacher am Montag zwischen 9.15 Uhr und 11.30 Uhr an einem vor der Irishalle abgestellten VW Golf angerichtet. Ohne sich um den Sachschaden an der Heckstoßstange zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Nun ermittelt der Polizeiposten Langenargen wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07543/9316-0 entgegen.

Überlingen

Riskant überholt - Zeugen gesucht

Nach einem riskanten Überholmanöver am Montag gegen 15.50 Uhr in der Hochbildstraße ermittelt die Polizei Überlingen und sucht Zeugen. Ein 18 Jahre alter BMW-Fahrer soll mit überhöhter Geschwindigkeit innerorts unterwegs gewesen sein. Zeugenangaben zufolge überholte er in der Hochbildstraße einen Wagen, ohne auf den Gegenverkehr zu achten, sodass der entgegenkommende Fahrer eines Linienbusses stark abbremsen und ausweichen musste. Anschließend sei der Fahrer des schwarzen BMW mit quietschenden Reifen in die Franziskanerstraße abgebogen. Personen, insbesondere der Busfahrer, die auf die Fahrweise des jungen Mannes aufmerksam geworden sind oder durch diese gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

