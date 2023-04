Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Dieb flüchtet mit Postpaketen

Gevelsberg (ots)

Ein 38-jähriger Postzusteller stellte am Mittwochmorgen, gegen 09:30 Uhr, sein Dienstfahrrad während der Auslieferung an der Straße an der Königsburg ab. Während er Post auslieferte konnte er eine Person beobachten, die in die Liefertasche des Fahrrades griff, dort zwei Pakte an sich nahm und weiter ging. Der Zusteller folgte dem Mann und schaffte es ihn kurzzeitig an der Schulter zu fassen, in diesem Moment ließ der Unbekannte eins der Pakete fallen und flüchtete anschließend in Richtung Bahnhof. Im Rahmen der Fahndung konnte auch das zweite Paket ungeöffnet an der Jahnstraße in einem Gebüsch aufgefunden werden. Der Dieb konnte nicht mehr angetroffen werden. Er wird so beschrieben: -etwa 170 cm groß -männlich -stämmige Figur -dunkle kurze Haare -dunkelblaue Jacke -dunkelblaue Hose -schwarzer Rucksack

