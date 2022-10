Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan, Lkrs. RW) Einbrecher klauen Bargeld und verwüsten Büroraum (6./7.10.22)

Dornhan (ots)

Einbrecher sind letzte Woche von Donnerstag auf Freitag in eine Firma in der Röntgenstraße eingedrungen und haben dort einige Hundert Euro Bargeld aus einer Kasse gestohlen. Der angerichtete Inventarschaden ist aber weitaus höher. Die Polizei geht von einer Summe in Höhe von 5000 Euro aus. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, sind die Täter über ein zuvor aufgebrochenes Fenster in den Steinmetzbetrieb neben der dortigen Tankstelle eingestiegen. Im Bürotrakt haben sie mehrere Schränke und Behältnisse aufgebrochen und durchsucht. Bevor sie das Firmengebäude wieder verließen, schütteten sie Getränke aus, um wahrscheinlich Spuren zu verdecken. Wann genau die Tat stattfand, ist noch unklar. Die Polizei geht von etwa 23 Uhr bis in die frühen Morgenstunden aus, bevor eine Mitarbeiterin die Tat entdeckte. Die Spurensicherung der Kriminalpolizei hat noch am Freitag Täterspuren gesichert, die aktuell ausgewertet werden. Für die weiteren Ermittlungen bittet die Polizei Oberndorf noch um Hinweise unter Telefon 07423 81010.

