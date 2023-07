Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Täter nach Fensterwurf gesucht

Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro hat ein Unbekannter verursacht, der am vergangenen Wochenende an einem Gebäude in der Wilhelmstraße eine Fensterscheibe eingeworfen hat. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun wegen Sachbeschädigung, sachdienliche Hinweise zur Tat werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

Fußgängerin angefahren

Eine Fußgängerin ist am Montag gegen 13.30 Uhr in der Schwanenstraße von einem Pkw erfasst und leicht verletzt worden. Die 17-Jährige querte die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten, da sie einen Bus auf der anderen Straßenseite erwischen wollte. Eine 61 Jahre alte Nissan-Fahrerin, die just in dem Moment die Straße entlangfuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Jugendliche wurde beim Zusammenstoß mit dem Pkw leicht verletzt und vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin erlitt einen Schock. An dem Wagen entstand augenscheinlich kein Schaden.

Ravensburg

Pkw erfasst Radfahrer

Leichte Verletzungen hat ein 52 Jahre alter Radfahrer davongetragen, der am Montagnachmittag in der Marktstraße mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Der Radler befuhr den Gehweg entlang der Leonhardstraße und wollte die Marktstraße queren. Dabei übersah er den BMW eines ebenfalls 52-Jährigen, der diese entlangfuhr. Der Radler wurde auf die Motorhaube des BMW aufgeladen und stürzte im Anschluss auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte ihn nach der Kollision in ein Krankenhaus. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Wangen

Vorfahrt genommen - Unfall auf Straßenkreuzung

Zwei verletzte Autofahrer und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 12 Uhr auf der L 320 am Neuravensburger Weiher ereignet hat. Ein 78 Jahre alter Opel-Fahrer wollte von Baind kommend nach links auf die Landesstraße nach Neuravensburg einbiegen und übersah dabei eine 56-Jährige in einem Porsche, die in Richtung Roggenzell unterwegs war. Bei der Kollision im Einmündungsbereich erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen und wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Porsche entstand ein Schaden von rund 45.000, am Opel ein Schaden von rund 2.500 Euro.

Isny

Kinderfest läuft friedlich ab

Nachdem in den vergangenen vier Tagen das Kinderfest gefeiert wurde, zieht die Polizei insgesamt eine positive Bilanz. Während der Festtage kam es zu keinen strafrechtlich nennenswerten Vorfällen, lediglich einige kleinere Sachbeschädigungen und Auseinandersetzungen wurden während der Festtage verzeichnet. Die Stimmung auf der an jedem Tag gut besuchten Veranstaltung war positiv und ausgelassen. Auf dem Rummel kam es am Samstag und Sonntag zu Unfällen, die glücklicherweise glimpflich abliefen. Ein 17-jähriges Mädchen erlitt am Samstagabend bei der Fahrt mit einem Karussell eine Gehirnerschütterung und Prellungen am Rücken und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Fehlverhalten des Betreibers ist nach jetzigem Erkenntnisstand auszuschließen. Am Sonntag gegen 17.30 Uhr verletzte sich ein Arbeiter, der an einer Fahr-Attraktion einen Luftschlauch justieren wollte. Er stieg dazu, ohne eine dafür vorgesehene Leiter zu benutzen, auf einen Metallträger unter dem Fahrgeschäft. Aus Unachtsamkeit rutschte er aus und stürzte mit dem Rücken auf den Metallträger. Er wurde dabei vermutlich eher leicht verletzt und zur genaueren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Isny

Zeugen nach Beschädigungen an Mensa gesucht

Zeugen sucht der Polizeiposten Isny, nachdem im Verlauf des Wochenendes die Mensa im General-Moser-Weg beschädigt wurde. Unbekannte warfen mit einem Pflasterstein eine Fensterscheibe ein und warfen einen Bauzaun um. Zudem entzündeten sie an der Eingangstüre ein Feuer, das die Tür und den Boden in Mitleidenschaft zog. Der Sachschaden, der insgesamt verursacht wurde, ist aktuell noch nicht abschätzbar. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07562/97655-0 an den Polizeiposten Isny erbeten.

Kißlegg

Radfahrerin nach Unfall schwer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Bietenweiler und Niederlehen ist eine Radfahrerin am Montag kurz nach 14 Uhr schwer verletzt worden. Die 72-jährige Radlerin wollte zwischen Hub und Niederlehen in Richtung Halden abbiegen und gab ein entsprechendes Handzeichen. Der hinter ihr fahrende 22-jährige Toyota-Fahrer deutete dies offensichtlich falsch und verstand es als Aufforderung, an der Radlerin vorbeizufahren. In der Folge kam es zur seitlichen Kollision, bei der die 72-Jährige auf die Straße fiel. Sie wurde vom Rettungsdienst umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo sie medizinisch versorgt wurde. Am Toyota und dem Pedelec der Radlerin entstand ein Gesamtschaden von rund 1.500 Euro.

Leutkirch

Fuchs ausgewichen - Autofahrer verunfallt

Ein Ausweichmanöver auf der Kreisstraße zwischen Leutkirch und Ottmannshofen hat für einen 58 Jahre alten VW-Fahrer am Montagabend mit einem Verkehrsunfall geendet. Der Golf-Lenker war in Richtung Leutkirch unterwegs, als vor ihm ein Fuchs auf der Straße auftauchte. Der 58-Jährige wich aus, kam dabei von der Straße ab und in einem Gebüsch zum Stehen. Er verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Bad Waldsee

Moped aus Garage gestohlen

Ein Dieb hat zwischen Samstagabend und Montagmorgen aus einer Garage in der Franz-Schubert-Straße ein Moped gestohlen. Der Täter öffnete dazu die wohl verschlossene Garage mit roher Gewalt. Da sich sowohl Fahrzeugschlüssel als auch die zugehörigen Papiere beim Fahrzeug befanden, hatte der Täter leichtes Spiel. Wer Hinweise zu dem schwarzen Leichtkraftrad des Herstellers Piaggio mit Ravensburger Zulassung oder dem Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 mit dem Polizeiposten Bad Waldsee in Verbindung zu setzen.

Bad Waldsee

Audi auf Freibad-Parkplatz angefahren

Am Samstag wurde auf dem Parkplatz des Freibades in der Robert-Koch-Straße ein Audi Q5 beschädigt. Zwischen 14 Uhr und 18.30 Uhr stieß ein Unbekannter vermutlich mit einer Fahrzeugtüre gegen die Seite des Audis. Er fuhr im Anschluss davon, ohne sich um den verursachten Schaden von rund 1.000 Euro am Q5 zu kümmern. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

