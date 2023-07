Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Motorradunfall

Am Dienstag, gegen 20.06 Uhr befährt ein 26-jähriger Motorradfahrer die Colsmanstraße aus Richtung Jettenhausen in Friedrichshafen. Im Kreuzungsbereich beim Alfred-Colsman-Platz überholt er zunächst zwei Fahrzeuge und ist nach Zeugenaussagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Im Kreuzungsbereich kollidiert er mit einem VW, welcher nach links in die Straße Am Sportpark abbiegen wollte. Er wird vom Motorrad abgeworfen, die Honda rutscht ca. 20 Meter über die Fahrbahn und frontal in einen entgegenkommenden Toyota. Sowohl das Krad als auch der VW sind nicht mehr fahrbereit und wurden vom Abschleppdienst von der Unfallstelle abtransportiert. Der Honda-Fahrer, welcher zur Unfallzeit zwar einen Helm trug, aber keine motorradgerechte Schutzkleidung, wird vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Friedrichshafen verbracht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 18.000 EUR geschätzt. Während der Unfallaufnahme die bis 22.30 Uhr andauerte, war die Straße kurzzeitig voll gesperrt.

