Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Schleuserfahrzeug prallt gegen Baum

Zentendorf (Gemeinde Neeißeaue) (ots)

Am Donnerstagabend (22. Juni 2023) gegen 22:00 Uhr wollte eine Streife der Bundesbereitschaftspolizei einen weißen polnischen Ford Transit auf der S127 kontrollieren. Der Fahrer jedoch ignorierte die Anhaltesignale und gab Gas. Mit überhöhter Geschwindigkeit setzte er seine Fahrt in Richtung Rothenburg fort. Bei Erkennen der in Zentendorf eingerichteten stationären Kontrollstelle, bremste der Fahrer sein Fahrzeug stark ab und lenkte dabei vermutlich das Fahrzeug nach rechts durch einen Schutzzaun für die afrikanische Schweinepest und kam an einem Baum zum Stehen. Fahrer und Beifahrer flohen sofort in ein angrenzendes Waldstück. Im Fahrzeug befanden sich insgesamt 12 Männer aus Syrien wovon drei durch den Unfall leicht verletzt wurden und medizinische Hilfe benötigten. Bei der Nachsuche nach den flüchtenden Schleusern wurden die Streifen von einem Polizeihubschrauber aus der Luft unterstützt. Die Flüchtenden konnten nicht mehr festgestellt werden. Die Geschleusten wurden in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle nach Ludwigsdorf verbracht. Die Bearbeitung dauert an. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Görlitz übernahm die Bearbeitung des Unfalles vor Ort und unterstützte die Beamten der Bundespolizei bei ihren Maßnahmen. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, vielleicht selbst gefährdet wurden oder andere sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer: 03591-3670 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

