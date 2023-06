POL-PDKL: "Pannenhelfer" bemerkt Alkoholgeruch

Bruchmühlbach-Miesau, Zum Hasensprung (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stiegen bislang unbekannte Täter in das Gelände des Freibades in Miesau ein. Dort drangen sie in ein Kassenhäuschen ein und durchwühlten dieses. Ein im Boden verankerter massiver Tresor mit einer größeren Menge Bargeld wurde dabei entwendet. Zusätzlich zu dem gestohlenen Bargeld entstand am Gebäude ein erheblicher Sachschaden. ...

