Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch ins Warmfreibad Miesau

Bruchmühlbach-Miesau, Zum Hasensprung (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stiegen bislang unbekannte Täter in das Gelände des Freibades in Miesau ein. Dort drangen sie in ein Kassenhäuschen ein und durchwühlten dieses. Ein im Boden verankerter massiver Tresor mit einer größeren Menge Bargeld wurde dabei entwendet. Zusätzlich zu dem gestohlenen Bargeld entstand am Gebäude ein erheblicher Sachschaden. Die Polizei geht von mehreren Tätern aus und bittet um Hinweise die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten.|pilan

